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جمعية فلكية تكشف كواليس رؤية هلال رمضان بمكة المكرمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الراصدون لتحرى هلال شهر  رمضان المبارك  بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان 1441 الموافق 22  أبريل 2020 ، حيث كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الحسابات الفلكية تشير أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة (3:16 مساء بتوقيت جرينتش) قبل غروب الشمس وقبل حدوث الاقتران ، ما يعني انه بعد غروب شمس عند الساعة (3:44 مساء بتوقيت جرينتش) والانتقال نحو بداية الليل، لن يكون القمر موجوداً فوق الأفق لذلك فإن رؤيته مستحيلة هذه الليلة

وبعد عدة ساعات سيحدث الاقتران عند الساعة 05:25 صباح يوم الخميس 23 أبريل 2020  حيث يجتمع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في السماء  ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

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وفي هذا اليوم (الخميس) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة  (3:44 مساء بتوقيت جرينتش) ، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (4) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس"الاستطالة" (6) درجات واضاءته ضعيفة (0.3 %)  وسيغرب القمر عند الساعة 7:07 مساء بعد (23 دقيقة) من غروب الشمس، ما يعني بأن رؤيته بالعين المجردة ستكون غير ممكنه.

وعليه (فلكياً) فإن يوم الخميس 23 أبريل 2020 هو المتمم للثلاثين من شعبان، ويوم الجمعة 24 أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك، علما بأن التحديد النهائي لدخول الشهر الفضيل سيكون حسب الإعلان الذي سوف يصدر عن المحكمة العليا .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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