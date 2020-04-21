شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية تكشف كواليس رؤية هلال رمضان بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الراصدون لتحرى هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان 1441 الموافق 22 أبريل 2020 ، حيث كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الحسابات الفلكية تشير أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة (3:16 مساء بتوقيت جرينتش) قبل غروب الشمس وقبل حدوث الاقتران ، ما يعني انه بعد غروب شمس عند الساعة (3:44 مساء بتوقيت جرينتش) والانتقال نحو بداية الليل، لن يكون القمر موجوداً فوق الأفق لذلك فإن رؤيته مستحيلة هذه الليلة.

وبعد عدة ساعات سيحدث الاقتران عند الساعة 05:25 صباح يوم الخميس 23 أبريل 2020 حيث يجتمع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في السماء ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

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وفي هذا اليوم (الخميس) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (3:44 مساء بتوقيت جرينتش) ، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (4) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس"الاستطالة" (6) درجات واضاءته ضعيفة (0.3 %) وسيغرب القمر عند الساعة 7:07 مساء بعد (23 دقيقة) من غروب الشمس، ما يعني بأن رؤيته بالعين المجردة ستكون غير ممكنه.

وعليه (فلكياً) فإن يوم الخميس 23 أبريل 2020 هو المتمم للثلاثين من شعبان، ويوم الجمعة 24 أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك، علما بأن التحديد النهائي لدخول الشهر الفضيل سيكون حسب الإعلان الذي سوف يصدر عن المحكمة العليا السعودية.