شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الثلاثاء 32 درجة ، والأربعاء 35 درجة

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنكسر الخميس تنكسر حدة الموجة الحارة حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل 30 درجة مئوية على القاهرة .

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وشهد أمس الاثنين، ارتفاع أخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس كما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.