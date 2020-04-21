شكرا لقرائتكم خبر عن «زي النهارده».. وفاة الشيخ سيد مكاوي فى٢١ أبريل ١٩٩٧ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أسرة شعبية بسيطة وفى عام ١٩٢٨ بحى الناصرية بالسيدة زينب، ولد الشيخ سيد مكاوى وكان ضريراً، وقد حمل هذا أسرته على توجيهه لحفظ القرآن ومعرفة الإنشاد الدينى فكان يقرأ القرآن ويؤذن للصلاة بمسجد أبوطبل ومسجد الحنفى بحى الناصرية وما إن صارعلى أعتاب الشباب حتى صار يتابع أساطين الإنشاد والتلاوة ويتعلم منهم ويقلدهم وساعدته والدته على ذلك، فكانت تشترى له الأسطوانات القديمة من بائعى الروبابيكيا ويتعرف سيد على أول صديقين في مسيرته الفنية وهما إسماعيل رأفت ومحمود رأفت وكانا من أبناء الأثرياء ومن هواة الموسيقى وكان أحدهما يعزف على آلة القانون والثانى على آلة الكمان ثم كون ثلاثتهم ما يشبه التخت لإحياء حفلات الأصدقاء.

وتقدم سيد مكاوى للجنة الإذاعة مطربا وتم اعتماده وكانت أولى أغانيه من ألحان عبدالعظيم عبدالحق وهى (محمد) والثانية لأحمدصدقى وهى أغنية (تونس الخضرا) قدم لمحمد عبدالمطلب أغنيتى ( إتوصى بيا) و(قلت لأبوكى عليكى وقالى) وكذلك أغنية (كل مرة لما أواعدك) ولشريفة فاضل (مبروك عليك يا معجبانى يا غالى) ولمحمد عبدالمطلب (إسأل مرة عليه) ولحن للمطربة ليلى مراد(حكايتنا إحنا الاتنين) ولشادية (هوى يا هوى ياللى إنت طاير) ولنجاة الصغيرة (لو بتعزنى) ولصباح (أنا هنا يا ابن الحلال)، وكان له الفضل الأول في تأسيس مقدمات غنائية للمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية.

وقدم عشرات المقدمات لمسلسلات شهيرة مثل شنطة حمزة ورضا بوند وعمارة شطارة وغيرها، ولما كانت الإذاعةتقدم خلال شهر رمضان حلقات المسحراتى كانت تعهد لأكثر من ملحن للمشاركة في الثلاثين حلقة.

وأسندت له الإذاعة تلحين ٣ حلقات فقدمها على الطبلة، وبدون فرقة موسيقية ولاقت إقبالاً كبيراً مما حدا بالإذاعة في العام الذي يليه إلى إسناد العمل كاملاً لسيد مكاوى، كان لسيد مكاوى نصيب في المشاركة بفنه في الأحداث الوطنية المهمة كما لا ننسى محطتين مهمتين في مسيرة الشيخ سيد، وكلتاهما مع صلاح جاهين وهما أوبريت الليلة الكبيرة والرباعيات، لحن سيد مكاوى أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية (يا مسهرنى)، وقدم أغنية (أوقاتى بتحلو) التي كان من المقرر أن تغنيها أم كلثوم قبل وفاتها إلى الفنانة وردة الجزائرية إلى أن توفى «زي النهارده»فى ٢١ أبريل ١٩٩٧