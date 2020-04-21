شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. المصريون يحتفلون بـ«شم النسيم» فى المنازل بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحافظات هدوءا تاما، الأثنين، تزامنا مع احتفالات شم النسيم، وخلت الحدائق والمتنزهات من الجماهير، فى سابقة هى الأولى من نوعها، تنفيذا لقرارات الحكومة بمنع التجمعات والاحتفالات لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن القاهرة والجيزة، حملات على الحدائق العامة والشوارع الرئيسية وطرق الكورنيش، تطبيقًا لقرار مجلس الوزاء، بإغلاق الحدائق خلال أعياد شم النسيم، لمنع التجمعات كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا، ورفع انتظار السيارات على طرق الكورنيش، وعدم السماح بانتظار السيارات.

ورصدت «المصرى اليوم»، غلقا كاملا لجميع محال منطقة وسط القاهرة، واستخدم البعض الدراجات للسير فى الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير والشوارع الداخلية فى وسط البلد، وغلق كامل لجميع المراكز التجارية الكبرى، والمطاعم والمقاهى.

وشهد ميدان التحرير تواجدا أمنيا كثيفا وأغلقت الشرطة الكورنيش بالحواجز الحديدية ومنعت أى فرد من الجلوس على الكراسى الخشبية الموجودة بالمنطقة، بينما شهد الميدان تواجدا للعمال لإنهاء أعمال التجديد بالميدان.

وفى منطقة كورنيش المعادى، أغلقت قوات الأمن المرسى المؤدى إلى جزيرة الذهب بالحواجز الحديدية، بجانب غلق الكورنيش وجميع المطاعم والمتنزهات المطلة عليه، بينما شهدت الشوارع تواجدا قليلا لوسائل النقل الخاصة والتاكسى.

وفى منطقة الزمالك، أغلقت جميع الحدائق أبوابها، مع تواجد قليل للعمال لإنهاء أعمال الترميم الجارية بالمنطقة، وشهد كورنيش الزمالك وسور نادى الجزيرة ومركز شباب الجزيرة والنادى الأهلى تواجدا كثيفا لممارسى رياضة الجرى.

وأغلقت قوات الأمن عددا من مواقف المواصلات العامة، منها ميدان عبد المنعم رياض، بينما شهد كوبرى 6 أكتوبر تواجدا أمنيا كثيفا وعددا من سيارات الإسعاف، فيما خيم الهدوء على منطقه مصر الجديدة، بالتزامن مع استمرار الأعمال الإنشائية لكبارى المنطقة والطريق الدائرى، والأعمال الإنشائية بمحطات مترو الأنفاق.

وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كورنيش النيل والحديقة الدولية وأحياء المناطق الشرقية والغربية والشمالية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس خلال شم النسيم. وأشاد بوعى المواطنين واستجابتهم والتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة، للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم فى المنازل.

وشدد عبد العال على رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات بين المحافظات والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام.

وفى القليوبية، خلت حدائق مدينة القناطر الخيرية من الزوار للمرة الأولى فى أعياد الربيع، بعد أن كانت تشهد إقبالا كبيرا من الزوار فى مثل هذه المناسبة. وشهدت حدائق وكورنيش النيل بنها وشبرا الخيمة وكفر شكر وطوخ وشبين القناطر، التزاما تاما بقرار الحظر، فى ظل تواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وفى الدقهلية، أغرقت مدن وأحياء المحافظة، الحدائق والمتنزهات العامة بالمياه لمنع أى تجمعات من المواطنين، وانتشرت فرق أمنية فى الشوارع وعلى مداخل ومخارج مصيف مدينة جمصة، لمنع المواطنين من الدخول باستثناء سكان المدينة.

وفى بنى سويف، ساد الهدوء شوارع المحافظة، وخلت من المارة، خاصة كورنيش النيل، الذى تم غلقه، فضلا عن غلق جميع الحدائق والمتنزهات.

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وفى الإسكندرية خلت المدينة من الزوار والمصطافين، وخلت الشوارع من المارة، حيث أغلقت مديرية الأمن كل الطرق والشوارع المؤدية إلى طريق الكورنيش بالسياج الحديدية، ونشرت دوريات بطول الكورنيش لمنع التجمعات.

ودفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بسيارات تحمل مكبرات صوت تجوب كورنيش المدينة، للتنبيه على المواطنين بالتزام منازلهم حرصا على سلامتهم.

وفى دمياط، شهدت المدن والقرى خلوا تاما من المارة والسيارات، واكتفى الأهالى بالاحتفال بشم النسيم وتناول الفسيخ والرنجة داخل المنازل.

وفى الإسماعيلية، ساد الهدوء التام جميع أندية وشواطئ وميادين ومتنزهات الإسماعيلية وفايد.

واختفى المواطنون من جناين نمرة 6 الشهيرة وطريق البلاجات وكورنيش كارفور وبحيرة التمساح والصيادين وجناين شارع محمد على وشواطئ الملاحة والفيروز والتعاون والشبان المسلمين وشواطئ وشاليهات فايد.

من جانبه، تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع المحافظين على مدار الساعة، أمس، جهود كافة الأجهزة المحلية والتنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فيما يخص شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.