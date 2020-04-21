شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمراض الصدرية» بالبحيرة: حالتا وفاة بـ«كفر الدوار».. حضرا أمس وتوفيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بمحافظة البحيرة، ورئيس فريق الأمراض الصدرية بمستشفى كفر الدوار العام «الشاملة» المخصص للحجر الصحى، إنه تم نقل 22 حالة إصابة تحولت من إيجابى إلى سلبى إلى عنبر جديد بعد أخذ المسحات منهم وتبين أنها سلبية.

وأضاف «شاهين» أن المستشفى شهدت حالتى وفاة أحدهما 66 سنة من محافظة المنوفية والآخر شخص 77 سنة من شبراخيت بالبحيرة، مشيرًا إلى أن الحالتين حضرتا للمستشفى أمس وتوفيتا اليوم.

وأضاف «شاهين» إنه سيتم إعادة إجراء المسحات مرة أخرى بعد يومين لتلك الحالات التي ظهرت نتائج المسحات أنها سلبية، للتأكد من شفائهم قبل الخروج من المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي استقبلتها المستشفى حتى الآن بلغت 129 حالة، وبعد وفاة حالتين يصبح إجمالى الحالات 127 من المصابين بفيروس كورونا، و95% منهم بحالة صحية جيدة.