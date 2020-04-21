أمن القاهرة يوزع كراتين سلع غذائية على المواطنين فى المرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمنطقة المرج، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وحرصت مديرية أمن القاهرة على التزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بارتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان بدائرة قسم شرطة المرج، واستخدام مطهرات حرصاً على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة.
وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية.
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين
ونظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وحرصت وزارة الداخلية على إلتزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بإرتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، وإستخدام مطهرات حرصاً على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة وتم توزيع سلع اخرى على المواطنين بكافة المحافظات ومديريات الأمن المختلفة.
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