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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد "الخليج 365 " الجدول الزمنى لتشغيل المحطة النووية بالضبعة الذى أعدته هيئة المحطات النووية بالتعاون مع شركه روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، والتى تعد الأحدث على مستوى العالم، حيث تم تصميمها بشكل متطور من طراز vver 1200.

وفيما يلى الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 بالضبعة لتوليد الكهرباء:

1- تشغيل المفاعل الأول رقم واحد فى 9 فبراير 2026.

2- المفاعل الثاني 12 أغسطس 2026.

3- المفاعل الثالث فى 12 أغسطس 2027.

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4- المفاعل الرابع فى 9 فبراير 2028.

الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة.

وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات انتهت من الحصول على العديد من الموافقات البيئية و الخاصة بالبنية التحتية وغيرها من الموافقات، علاوة على الانتهاء من السور الشبكى المحيط بالمحطة النووية، ومن المنتظر الحصول على إذن بدء الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.