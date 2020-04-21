شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر البرنس: "مفيش لحم حمير.. اتقوا ربنا إحنا فى محنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق ناصر البرنس صاحب مطاعم البرنس، على انتشار تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تخص إغلاق مطاعم كثيرة بسبب لحم الحمير، قائلاً: "نفسي الناس تصحى وتبطل رمي بلى على غيرهم، اتقوا ربنا إحنا في محنة ورغم كده مافيش فايدة لسه الناس بتتكلم على بعض".

واتهم البرنس في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، من روج هذه الشائعة بمستفيدين مستغلين فترة غلق المطاعم الكبرى لفتح مطاعم، قائلاً "الناس اللي بتروج لده عشان هتفتح مطعم ربنا مش هيبارك لهم.. شغالين إهانة في البرندات الكبيرة"، مشيراً إلى أنه أغلق أبواب مطعمه منذ أربعين يوماً دعماً للدولة في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا "لم أخسر وملتزم بدفع رواتب عمالتي وعددهم قرابة 400 موظف، إحنا كسبنا كتير من بلدنا وهنرجع نكسب تاني بعد رفع الغمة".