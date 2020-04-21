شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى مؤتمر كورونا: الفترة الحالية الأفضل لشراء النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ترامب، أن جميع الدول الأعضاء في أوبك+ اتفقوا على تخفيض الإنتاج من النفط، وأضاف إن ازمة انعدام الطلب على البترول هذه ‏الفترة يرجع للإغلاق، مشيرا إلى أن المصانع لا تعمل ولا احد يقود سيارته للذهاب للعمل.‏

واعلن ترامب أن الحكومة الأميركية ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي حيث يعتقد انها الفترة الأفضل ‏لشراء وتخزين النفط.‏

يذكر ان موقف الرئيس الأمريكي يأتي لقناعاته بضرورة العودة إلى العمل، لوقف نزيف الاقتصاد الحاد والذى خرج عن السيطرة رغم ‏خطة التحفيز التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية بأكثر من 3 تريليونات دولار، مخصصة للشركات والأفراد المتعثرين.‏

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