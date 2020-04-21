شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال فى رمضان الساعة الـ4 عصرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، التحية للشعب المصري لالتزامه بقرارات الحكومة الاحترازية خلال يوم شم النسيم، ومؤكدا أنه كان هناك تعاون كبير منهم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشائعات أن حظر التجوال في شهر رمضان يبدأ من الساعة الـ4 عصرا، غير صحيح، وخاصة أن النهج الذى يتبعه البعض أن يأتي بـ"لوجو" لأي قناة وينسب لها الخبر، ومؤكدا، أنه لم يصدر أي قرار خاص بحظر التجوال خلال شهر رمضان حتى الآن.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، فور أن وصلت له رسالة على تطبيق "واتس آب"، بأن رئاسة الوزراء أقرت أن هناك حظرا تجوال في شهر رمضان وسيبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا، تواصل مع القناة التي تم استخدام "اللوجو" الخاص بها في ترويج تلك الشائعة، وأكدوا أنهم لا علاقة لهم بهذا الأمر على الإطلاق.