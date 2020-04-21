شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية بمصر: التدخين يضع صاحبه فى مرمى الإصابة المؤكدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن التدخين يمثل خطرا كبيرا بالنسبة للشخص المدخن في فترة وجود الوباء، مشيرا إلى "الشيشة" على وجه التحديد تمثل بيئة خصبة لنقل فيروس كورونا المستجد إلى مدخنها، كما أن السجائر تقلل من قدرة الجهاز التنفسي للتصدى لأعراض فيروس كورونا حال الإصابة به.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر، أن هناك الكثير من العلاجات التي يجرى عليها تجارب من أجل الوصول للقاح لفيروس كورونا المستجد، ومن بينها العلاج بالبلازما، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة.

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وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية، أن بالنسبة الفحوصات التي تتم فى مصر، لها نمط تصاعد في مصر، ولكن منظمة الصحة العالمية تسعى أن يكون هناك منهجية موحدة لعمليات الفحص التي تتم في مصر، لأن ذلك سيؤدى إلى كشف الإصابات على مستوى الجمهورية، وهو ما تسعى إليه المنظمة دائما، على الرغم من نمطها التصاعدى فى مصر.

وقال الدكتور جون جبور، إن الالتزام سيخفف الضغط على النظام الصحى، وسيؤدى ذلك إلى عدم الانطلاق بشكل رأسي سريع، وعلق على الصيام في رمضان، أن هناك بعض العادات يمكن أن نغيرها من أجل منع الانتشار السريع للوباء، وأي إجراء احترازي تقره الدولة يجب أن يبدأ المواطنون فى تنفيذه حتى يتم التغلب على الوباء.

وأضاف، أنه تم إعداد كتيب للإرشادات اللازمة التي يجب اتباعها في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دراسة تؤكد أن هناك علاقة بين الصيام والإصابة بفيروس كورونا المستجد، فى حين أنه يمكن على المرضى بالفيروس أن يحصلوا على رخصة دينية للإفطار.