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ترامب يتعهد بإجراء اختبارات كورونا للأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ترامب، أن هناك تحركات لضمان وصول الأمريكيين إلى الاختبارات ، بما في ذلك الأمريكيون من أصل أفريقي ولاتيني الذين تضرروا بشكل خاص من الوباء.

وادعى ترامب، أنه لا يوجد نقص أو مشكلة في معدات الحماية الشخصية (PPE). وفيما يتعلق بالأقنعة والقفازات والإمدادات الحيوية الأخرى ، قال الرئيس: "ما نقوم به هو تقديم رقم لا يقدمه أي شخص في أي مكان في العالم."

يذكر انه منذ أسابيع ، كان العاملون في مجال الرعاية الصحية يتحدثون بصراحة ، بل ويتظاهرون خارج المستشفيات حول نقص معدات الوقاية الشخصية الذي يهدد الحياة، كما اضطر العاملين بالرعاية الصحية بإعادة استخدام الأقنعة والأثواب وإعادة تدويرها. نشرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالفعل مبادئ توجيهية للأزمات ، والتي تشمل العمال الذين يحتمل أن يرتدوا أقنعة محلية الصنع.

وبحسب "رويترز"، دفعت إجراءات إلزام الناس بالبقاء في المنازل لإبطاء انتشار الفيروس الاقتصاد إلى التوقف وأجبرت أكثر من 22 مليون شخص على طلب إعانات بطالة الشهر الماضي

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