شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم بسبب إنشاء محور ترعة الزمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من التحويلات المرورية أمام حركة السيارات ، بسبب غلق شارع الأهرام كلياً فى الإتجاهين وذلك بتقاطعه مع شارع ترعة الزمر لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحور ترعة الزمر لمدة 8 ساعات وتستمر حتى الرابعة صباح الثلاثاء الموافق 21/4/2020 .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بإجراء تحويلة مرورية بالإتجاهين ، على أن تكون خطوط السير كالتالى :-

- القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام إتجاه شارع الأهرام :-

• السير يساراً بإتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم إستحداثها أمام مسجد نصر الدين ، ثم السير والدوران يميناً خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر الكائنة بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام ثم يميناً بشارع الأهرام بعد تحويل الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى إتجاهين ثم إستكمال السير حتى فتحة تم إستحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى وذلك لمسافة ( 100 متر فقط ) .

- القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية إتجاه نفق الأهرام :-

• السير يميناً إتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم إستكمال السير يساراً حتى شارع الأهرام إتجاه نفق الأهرام .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية بالإتجاهين و تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ، على أن يتم الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال دون تأخير وعودة الحركة المرورية إلى طبيعيتها فور الإنتهاء.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.