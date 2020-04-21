المرور: كاميرات مراقبة بمحيط غلق مطلع محور 26 يوليو لرصد زحام السيارات

وقامت الشركة المنفذة للأعمال بالتنسيق على غلق مطلع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه القوس الغربى، اتجاه طريق القاهرة _ إسكندرية الزراعى، وذلك لتنفيذ أعمال كشط وأعادة رصف بالقوس الغربى مع التقائه بنهاية الطريق ، مما يستلزم إجراء تعديلات فى حركة السيارات للقادم من أعلى ميدان لبنان وترغب الصعود الى القوس الغربى اتجاه طريق إسكندرية الزراعى.

لتكون على النحو التالى، السيارات القادمة أعلى محور 26 يوليو من ميدان لبنان تستكمل السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر مرور من أسفل الدائرى ثم الصعود يمينا لمطلع القوس الغربى اتجاه الهرم، ثم يمينا سلوك منزل القوس الغربى المؤدى الى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود يمينا مرة أخرى من مطلع محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والمؤدى الى القوس الغربى اتجاه طريق القاهرة_ إسكندرية الزراعى، وتستغرق مدة الغلق سبعة أيام.

وكانت إدارة المرور أعلنت عن غلق مطلع محور 26 يوليو لإجراء مجموعة من أعمال التطوير للطريق الدائرى، وجهزت غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات على مدار فترة الأعمال لرصد اى كثافات مرورية التى تظهر بمحيط المنطقة ، للعمل على سحبها لحين الانتهاء من تلك الأعمال نهائيا فى الفترة المحددة لها.