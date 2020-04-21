أخبار × 24 ساعة.."التعليم" تعلن مشروعات البحوث التطبيقية لطلاب التعليم الفنى التجاري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية الصحة العالمية تنفى إخفاء معلومات عن الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا العراق: تسجيل 35 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 1574 حنين حسام باكية :الممثلين بيعملوا لايفات فهل معنى كدة إنهم بيشتغلوا فى الدعارة "التعليم" تعلن مشروعات البحوث التطبيقية لطلاب التعليم الفنى التجاري عنتيل الدوحة.. مغردون لـ"عبد الله الشريف": فضايحك على كل شكل ولون لليوم الثانى.. إغلاق كلى لشارع الهرم لمدة 8 ساعات بسبب إنشاء محور ترعة الزمر فيديو..الداخلية تنتفض ضد الفسيخ الفاسد وكمامات كورونا مجهولة المصدر قصة تطبيق "لايكى" وحنين حسام بعد قرار جامعة القاهرة التحقيق فى فيديوهاتها خروج زوجة الشهيد أحمد اللواح وسيدتين من مستشفى الحجر الصحى بعد شفائهن.. صور النبى محمد نصحنا بذلك.. قصة لوحة عملاقة بشيكاغو تشمل نصائح لمواجهة كورونا التعليم تتيح الاعتذار إلكترونيا عن المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة قرينة الرئيس:شم النسيم يعكس محبة الشعب المصرى لحياة ورثها عن أجداده القدماء Advertisements الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل لـ152 بعد شفاء 7 مصابين

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