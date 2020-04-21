حتى نهاية أبريل.. رحلات من "آير كايرو" لإعادة العالقين المصريين من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت مصادر بوزارة الطيران المدني، جدول تشغيل الرحلات الاستثنائية لشركة "آير كايرو" التابعة لها لعودة المصريين العالقين في مختلف المطارات بدول العالم، حتى نهاية شهر أبريل الجاري، في إطار قرارات الحكومة بتعليق حركة الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن شركة "آير كايرو" ستسيّر رحلة لعودة العالقين في مطار فرانكفورت في يوم 26 من أبريل، ورحلة من مدينة كييف في أوكرانيا في 27، ورحلة من العاصمة الأندونيسية جاكرتا في 28 أبريل، وأخيرًا رحلة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ترانزيت بعاصمة كينيا نيروبي، على أن تصل جميع تلك الرحلات إلى مطار مرسى علم.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.