شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا يوجد أى دراسة تؤكد وجود علاقة بين الصيام والإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الشعب المصري والحكومة بالالتزام الكبير الذي شهده الشارع المصري في يوم شم النسيم.

وقال جبور، "إنه كلما التزم الشعب نقرب المسافة لنصل لقمة رسم بياني ولا نعاني مثل بلدان أخرى، كما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والكثير من الدول الأخرى".

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن كل وباء ننتظر أن يكون هناك زيادة في الإصابات والوفيات، وهناك نقاشات تتم مع وزيرة الصحة لمعرفة الأسباب وتأخر الناس للإبلاغ عن الأعراض والذهاب للمستشفيات في حالة الشعور بأي عرض من أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها ليست وصمة ولكنه يحمي نفسي وعائلته، حتى لا نصل إلى مضاعفات أو وفيات، بالنسبة للمنظمة ترى أن الزيادة في مصر هي زيادة عادية وطبيعية وهناك رغبة في زيادة نسبة الكشف في مصر حتى يتم التأكد من سلامة المصريين.

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وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية، أن بالنسبة للفحوصات التي تتم في مصر، لها نمط تصاعد في مصر، ولكن منظمة الصحة العالمية تسعى أن يكون هناك منهجية موحدة لعمليات الفحص التي تتم في مصر، لأن ذلك سيؤدي إلى كشف الإصابات على مستوى الجمهورية، وهو ما تسعى إليه المنظمة دائما، على الرغم من نمطها التصاعدي في مصر.

وقال الدكتور جون جبور، إن الالتزام سيخفف الضغط على النظام الصحي، وسيؤدي ذلك إلى عدم الانطلاق بشكل رأسي سريع، وعلق على الصيام في رمضان، أن هناك بعض العادات يمكن أن نغيرها من أجل منع الانتشار السريع للوباء، وأي إجراء احترازي تقره الدولة يجب أن يبدأ المواطنين في تنفيذه حتى يتم التغلب على الوباء.

وأضاف أنه تم إعداد كتيب للإرشادات اللازمة التي يجب اتباعها في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دراسة تؤكد أن هناك علاقة بين الصيام والإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين أنه يمكن على المرضى بالفيروس أن يحصلوا على رخصة دينية للإفطار.