ننشر البيان التحليلى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى2020/2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” البيان التحليلى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 والمعروض على مجلس النواب. ومن المنتظر أن يلقى وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة، غدا الثلاثاء، البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021.

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