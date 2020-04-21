شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد الحركة المرورية بشارع رمسيس عقب بداية الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع رمسيس فى اتجاه مدينة نصر سيولة مرورية.

وشهدت الشوارع هدوءا كما خلت من المواطنين الذين التزموا بقرار مجلس الوزراء بعدم النزول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزمت المحال أيضا بقرار مجلس الوزراء بالغلق الكامل طوال اليوم.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأثنين انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية خلال عطلة شم النسيم.

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وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

ويحظر على المواطنين السير أو التواجد بالطرق خلال ساعات الحظر، والذى يبدأ من الثامنة مساء ويستمر حتى السادسة صباحا ، كما يحظر على المحال فتحها فى غير المواعيد المحددة فى قرارات مجلس الوزراء، حيث تغلق فى الخامسة مساء.

يذكر إن اليوم الإثنين والذى يوافق "شم النسيم" كان قد قرر مجلس الوزراء خلاله غلق كافة الحدائق والأماكن العامة وكذا غلق كامل للمحال التجارية ، ووقف مواصلات النقل العام ، وذلك للحد من حركة المواطنين بسبب فيروس كورونا.

ويستمر حظر حركة المواطنين، وكافة القرارات السابقة حتى 23 أبريل ، على إن يبدأ حظر حركة المواطنين الساعة الثامنة مساء وليس السابعة. وصرح من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأنه سيجرى تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، حيث أكد أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس.