شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رفع الحجر الصحى عن قرية المعتمدية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه من المقرر أن يتم رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بمدينة كرداسة خلال ساعات، وذلك بعد مرور 14 يوما علي فرض الحجر الصحى عليها في 7 أبريل من الشهر الجارى بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة لـ ”الخليج 365”، أن إجمالى الإصابات التى ظهرت فى القرية حتى الأن 11 حالة من بينهم وفاة حالتين، ولم تظهر حالات أخرى حتى اليوم.

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وفى السياق واصلت محافظة الجيزة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا و أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الإنتهاء من رش وتطهير وتعقيم 5000 منشأة على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا علي سلامة المواطنين .

وأشار راشد إلى أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشأت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أن مجهودات التطهير والتعقيم التى تمت شملت المنشأت والشوارع والمرافق حيث بلغت 600 بمدينة كرداسة و 470 بحي الوراق و 250 بمركز أبو النمرس و 300 بمركز أطفيح و 275 بمركز ومدينة العياط و 345 بمركز ومدينة البدرشين و390 بمركز ومدينة القناطر و580 بمركز ومدينة أوسيم و 250 بمركز ومدينة الصف 300 بحي شمال الجيزة و300 بحي جنوب الجيزة و275 بحي بولاق الدكرور و 215 بحي العمرانية و 200 بمركز بالواحات البحرية مشيراً أن مجهودات التطهير والتعقيم مستمرة بكافة قطاعات المحافظة وبمتابعة يومية حفاظا ًعلى سلامة المواطنين .