شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى تيوب.. انتظروا أسامة طلعت في حلقة جديدة كل اثنين "السابعة مساء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض برنامج سيلفى تيوب المشاكل اليومية التي قد تواجهنا في قالب ساخر للتوعية بأسباب المشاكل وطرق حلها، كما يحاول خلال الحلقات تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي يتم تداولها .

يعتبر يوم الإثنين وخاصة الساعة السابعة هي لحظة إلتقاء كل مشاهدى البرنامج في عرضه الأول حيث يتبادلون الأراء حول البرنامج بشكل عام وإقتراح أفكار للحلقات القادمة.

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يعتبر سيلفى تيوب من أقدم برامج الخليج 365 الذى تم تطويرها مع الوقت فقد بداء عرض الحلقة الأولى من البرنامج عام 2014 ولم يكن تقديم البرامج عن طريق السيلفى متداول وقتها ومر البرنامج بالعديد من الأحداث وقد تخطت بعض حلقاته على صفحة الخليج 365 ملايين المشاهدات وحازت على إعجاب ألاف القراء ويستمر البرنامج في طرح أفكاره بطريقة مختلفة أملاً في إرضاء مشاهديه.