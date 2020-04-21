شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى البيت".. عيش جولة افتراضية داخل مقبرة "محو" رئيس القضاة بعصر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية لمقبرة ” محو“ رئيس القضاة والوزير من الأسرة السادسة بعهد الفراعنة، عهد الملك تتي (حوالي 2345–2323 ق.م).

ويمكنك القيام بجولة من خلال اللينك :

https://my.matterport.com/show/?m=xmDbt2rfa82&help=1&brand=1&play=1&hl=1&ts=2&title=1&tourcta=2&vrcoll=0&dh=1&lp=1&wts=1

واكتشف مقبرة ”محو“ الأثاري المصري زكي سعد، بمنطقة سقارة الأثرية في الشمال من الطريق الصاعد لهرم "أوناس"، وشرق مصطبة الأميرة إيدوت. وهي تصور مناظر الحياة اليومية، بما في ذلك مناظر الحصاد وصيد الأسماك بشباك الصيد وسفن الشحن وقوارب الإبحار وتشغيل المعادن، ومناظر القرابين والحدائق، ومناظر الخبز والخمر، ومن أجمل المناظر هي مناظر صيد الطيور بالشبكة.

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ويأتى ذلك في إطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ليكون شعار هذه الزيارات ‏Experience Egypt from Home ‏Stay Home ‏Stay Safe

وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

وقدمت وزارة السياحة والاثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام أعمدة معبد الآله آتون شرق الكرنك.