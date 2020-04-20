شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع مياه الشرب عن مناطق وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الاثنين، قطع المياه عن مناطق وسط المدينة، بدءا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء بسبب أعمال صيانة بمحطة باب شرقي.
وأفادت الشركة في بيان صادر عنها، مساء اليوم، أنه سيجري قطع المياه عن وسط الإسكندرية، بسبب أعمال صيانة ببوابات مأخذ المياه بمحطة باب شرقي.
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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