شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: «لم نسجل أي خروقات لقرارات حظر شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن هناك التزام تام من قبل المواطنين، بإجراءات الحكومة المصرية مع قرارات الوقاية من فيروس كورونا، وبالتحديد يوم شم النسيم، كما يوجد مراقبة كاملة لكافة الشواطيء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن كافة الشواطيء والمتنزهات بلا زوار في مرسى مطروح والمواطنين التزموا بكافة إجراءات الوقاية من كورونا.

وأوضح أنه تم غلق كافة الشواطيء والحدائق والمنتزهات بالتنسيق مع رؤساء المدن ورجال الأمن والمرور وكافة الجهات التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أنه لم يوجد خرق لقرارات الحظر أو أي تجاوزات.