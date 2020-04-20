شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية عن «تغير لون مياه البحر» في شم النسيم: «إحنا مستغربين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة شهدت يوم تاريخيًا في «شم النسيم»، وخاصة فيما يتعلق بالمنظر الرائع للمياه والشواطيء، بالإضافة للالتزام التام للمواطنين مع قرارات الحكومة وإجراءات الحظر الأخير.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، :«هذا اليوم تاريخى، والمنظر رائع وبديع، والتزام المواطنين يؤكد زيادة الوعى لديهم».

وواصل: «الإسكندرية كانت اليوم نموذج رائع لقرارات الحظر، وهناك التزام كامل بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهتها الحكومة».

وفيما يتعلق بتغير لون مياه البحر المتوسط في الإسكندرية، قال :«لاحظنا تغير لون المياه وكنا مستغربين.. المياه نقية جدا.. ونعد المصريين أن تكون إسكندرية وشعبها المضياف في استقبال الشعب المصرى بعد انتهاء أزمة كورونا».