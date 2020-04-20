شكرا لقرائتكم خبر عن «كارفور» يعلن إصابة أحد عامليه بكورونا.. ووضع آخرين في الحجر المنزلي (بيان رسمي) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة كارفور إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت «الشركة»، في بيان صحفي، نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، إنه «تم تأكيد إصابة أحد زملائنا من العاملين في كارفور هايبر ماركت وذلك بعد مكوثه في الحجر الصحي المنزلي منذ تاريخ 9 إبريل».
وأشارت «الشركة» إلى أنه تم تعقيم وتطهير المتجر مرتين، بجانب وضع فريق العمل المخالط له في الحجر المنزلي.
من جانبها، قالت مصادر إن المصاب كان يعمل في قسم الخضر والفاكهة.
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الوضع في مصر
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اصابات
3,333
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تعافي
821
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وفيات
250
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