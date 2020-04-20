شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تهيئ نفسك لسوق العمل؟ حوار إلكتروني من مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم برنامج منصة الشباب التابع لقطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية فاعلية إلكترونية في الثامنة مساء الثلاثاء حول موضوع كيف تهيئ نفسك لسوق العمل على صفحة البرنامج الإلكترونية، يلقيها مدرب دولي متخصص في هذا المجال.

وتعد (منصة الشباب) مبادرة أطلقها برنامج الشباب بمكتبة الاسكندرية في منتصف مارس الماضي، حيث ينظم فاعليات أسبوعية عن طريق استخدام آليات التواصل الإجتماعي والالكتروني، تشمل ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية حول موضوعات تهم الشباب منها التسويق الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمهارات الحياتية، والتوعية الصحية، والعمل الحر واهميته، وريادة الأعمال، والثقافة البيئية، وذلك في إطار توعية الشباب وتثقيفه في كافة المجالات، وتمكينه معرفيا، وتشجيع الشباب على تقديم النماذج الايجابية، بهدف تحفيزهم

للسير في طريق الإنجاز.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، اهمية برنامج المكتبة لأنشطة الشباب لأنه يعد أحد مجالات الاستثمار في الشباب، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتمكينهم على اكتساب المهارات، والتعرف على التطورات الحديثة، وهو الأمر الذي يعتبر استثمارا في حاضر الوطن ومستقبله. وأضاف أن البرنامج لديه أنشطة ومبادرات متعددة أبرزها برنامج تدريب شباب اتحادات الجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تعمل على توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها على الصعيد الرقمي، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث عملت على تنويع برامجها ومنتجاتها على الانترنت، منها إتاحة مائتي ألف كتاب، وتقديم أنشطة المكتبة ثقافيا وفنيا على قناتها على موقع يوتيوب، فضلا عن تقديم أنشطة الكترونيا للشباب والنشء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.