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شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يخاطب «السجون» بشأن المحامين المتهمين بقضايا مخلة بالشرف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، مدير مصلحة السجون، لموافاة النقابة بأسماء المحامين، الذين صدر ضدهم أحكام بقضايا جنائية، أو مخلة بالشرف، ويقضون العقوبة والذين أمضوها.
وجاء بنص الخطاب: «اللواء مدير مصلحة السجون، مساعد أول وزير الداخلية، برجاء التفضل بموافاتنا بأسماء المحامين المتهمين بقضايا جنائية أو مخلة بالشرف، والذين قد صدر ضدهم أحكام ويقضون العقوبة وكذا الذين أمضوا مدة العقوبة».
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