شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة «كورونا» على أنغام جيتار: حديقة منزلنا متنزه شم النسيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجبرت الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي وحظر التجمعات، لمواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع احتفال المصريين بشم النسيم، أسرة أشرف صبري، بمدينة المنيا الجديدة، على قضاء شم النسيم بحديقة منزلهم.

وقال أشرف صبري، رب الأسرة، هذا العام كل الطقوس تبدلت ولم يبقي لنا سوى الاحتفال بالأكلات ووجبات الطعام الخاصة بكل مناسبة ولكن داخل المنزل، في محاولة منا للتغيير، وفكرت أنا وزوجتي ميرفت، أن نحول حديقة منزلنا الصغيرة إلى متنزه لقضاء شم النسيم، فأعددنا المنضدة والمقاعد والأطعمة المختلفة من فسيخ ورنجة والحلويات والفواكه، معبرا «(كورونا) لن يطفيء فرحتنا بالأعياد».

وأكد جورج أشرف، الطالب بكلية الطب، أردت أن أضفي على أسرتي جو من البهجة، للاحتفال بشم النسيم المختلف هذا العام، فاحضرت الجيتار الخاص بي وجلست أعزف أغاني الربيع وألحان عيد القيامة، في حديقة منزلنا، ويصاحبني في هذا صوت والدي.

أسرة تحتفل بيوم شم النسيم في المنزل بالمنيا

أسرة تحتفل بيوم شم النسيم في المنزل بالمنيا

أسرة تحتفل بيوم شم النسيم في المنزل بالمنيا

أسرة تحتفل بيوم شم النسيم في المنزل بالمنيا

أسرة تحتفل بيوم شم النسيم في المنزل بالمنيا