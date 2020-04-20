شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي بني عبيد بالدقهلية يستقبلون ممرضة وطفلتها بالشيكولاتة بعد التعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أهالي مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، الإثنين، ممرضة وطفلتها بعد عودتهما من مستشفى العزل وتعافيهما من الكورونا.

كانت أية السعيد عبدالمقصود، من الطاقم الطبي بمستشفى صدر دكرنس أصيبت بفيروس كورونا أثناء عملها بمستشفى صدر دكرنس، وتم نقلها مستشفى العزل بتمى الأمديد وبعد احتجازها تبين نقلها العدوى لطفلتها والتى تم احتجازها معها في نفس المستشفى وأصرت ان تكون مع ابنتها في غرفة واحدة.

وبعد فترة العلاج تم شفائهما بالكامل وجاءت نتيجة المسحات سلبى وخرجت الأم وابتها من المستشفى اليوم.

وخرج عدد من أهالى مدينة بنى عبيد على الطريق في استقبال الممرضة ونجلتها ووزعوا الشوكولاتة وألقوها عليهما بينما أطلقت السيدات الزغاريد احتفالا بخروجهما من مستشفى الحجر الصحي في تمي الأمديد، وحمل الشباب الطفلة ولفوا بها داخل عدد من الشوارع.

وتم تنظيم زفة سيارات وتكاتيك بينما استقلت الممرضة سيارة في وسط الزفة ووجهت التحية لأهالى بلدتها الذين فرحوا بعودتها ونجلتها سالمين.

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