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شكرا لقرائتكم خبر عن «علي» الأسم الأكثر شيوعاً في الخليج.. ماذا عن مصر ونيجيريا وكندا وأمريكا؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر موقع «thelanguagenerds» دراسة إحصائية لأكثر الأسماء التي تستخدمها دول العالم، ونظمها في خريطة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تكن هناك مفاجآت في العالم العربي، فأكثر اسم مستخدم في دول الخليج العربية على سبيل المثال هو «علي»، وفي سوريا «خالد»، وفي مصر «محمد»، وفي السودان «أحمد».
وعلى مستوي إفريقيا فيعد أسم مانويل هو الأكثر شيوعاً في أنجولا، بينما عبدوا هو الأكثر في النيجر، وإبراهيم في نيجيريا.
أما سميث فكان الأكثر انتشاراً في كلاً من كندا والولايات المتحده الأمريكية.
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الوضع في مصر
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اصابات
3,333
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تعافي
821
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وفيات
250
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