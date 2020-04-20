شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم تتخطى حاجز 170 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 170 ألف حالة، وفيم تم تسجيل أكثر من 2 مليون و471 ألف حالة، وفيما سجلت أعداد حالات الشفاء 645 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".
وينتشر فيروس كورونا المستجد فى كافة أنحاء العالم، حيث وصلت أعداد الاصابات بالفيروس إلى أكثر من 2 مليون و400 ألف مصاب، وفيما تخطى عدد الوفيات بالفيروس التاجى حاجز الـ 166 ألف حالة وفاة، وتم تسجل أكثر من 630 ألف حالة شفاء.
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