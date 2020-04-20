شكرا لقرائتكم خبر عن طلال أبو غزالة: قناة السويس ستصبح أهم من البترول فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة أبوغزالة الاقتصادية، إنه وفقا للتقارير الاقتصادية، فسيكون عام 2030 الصين رقم 1 اقتصاديا فى العالم، والهند رقم 2، وأمريكا رقم 3، فيما ستحل مصر في المركز السادس متفوقة على تركيا بخلاف توقعات المؤشرات.

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وأضاف أبو غزالة، خلال لقائه الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، أن التقنية المعلوماتية ستساهم في تحسين الاقتصاد في البلاد العظمى، لافتا إلى أن مصر لديها قناة السويس التي لن تنضب اقتصاديا أبدا وستكون في المستقبل أهم من النقط الذي ينضب، بجانب البنية التحتية الضخمة التى تبنيها مصر ستكون داعمة ومشجعة لزيادة الانتاج والاستثمار.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن القيادة المصرية لا تتخذ قرارات شعبوية ولكنها تبني مستقبل عظيم للمصريين، وتخطط مصر لمستقبل الأجيال المقبلة.