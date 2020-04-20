شكرا لقرائتكم خبر عن كارفور دندى مول يعلن إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة سلسلة كارفور مصر، إصابة إحد موظفيها فى كارفور هايبر ماركت "داندى مول" بفيروس كورونا المستجد، بعد مكوثه فى الحجر الصحى المنزلى منذ 9 أبريل، ويجرى تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة.

وقالت كارفور فى بيان لها، اليوم الاثنين، إنه يجرى عمليات تعقيم وتطهير شاملة للمتجر مرتين حفاظا، كما تم وضع فريق العمل المخالط له فى الحجر المنزلى.

وأكد البيان، استمرار هذه الإجراءات الوقائية لضمان سلامة كافة الموظفين والعملاء، فضلا عن إجراءات السلامة المعتادة، ونحث كافة العملاء على احترام تعليمات التباعد الاجتماعى عند زيارة الفروع.