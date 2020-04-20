شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تقرير الـ27 محافظة أكد التزام المواطنين بإجراءات الحظر الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه كان هناك التزاما كاملا من جانب المواطنين بقرارات مجلس الوزراء بالحظر الكامل خلال يوم شم النسيم، وحظر التجول في الطرق، مشيرا إلى أن الشعب المصرى كان متكاتفا بشكل كبير مع الدولة المصرية، ومر يوم شم النسيم بسلام تام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المحافظين أجروا جولات ليس في الطرق العامة فقط بل أيضا في الشوارع الداخلية للتأكد من 4 أشياء؛ هي أن وسائل النقل العام متوقفة، بجانب إغلاق كافة المولات والمحال التجارية، بجانب خلو المتنزهات من المواطنين، وخلو الشواطئ من التجمعات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن تقرير 27 محافظة من 8 صباحا وحتى 6 ونصف مساء أكد أن جميع المحافظات التزمت بقرار حظر التجول ولا يوجد أي تجمع لمواطنين في أي من الحدائق أو الشواطئ أو الطرقات.

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وفى وقت سابق تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ48 ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال شعراوى، فى بيان، إن المحافظات نجحت فى استرداد 3 ملايين و168 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و6880 فدانا بعد التعدى عليها من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات وإقامة مبانى وزراعتها واقامة أسوار عليها، مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 396 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 2578 حالة ليصل ما تم استرداده حتي الان منذ تكليفات رئيس الجمهورية 3 مليون متر و168 ألف متر مربع، كما تم إزالة 135 حالة تعدي بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 483 إزالة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالى 6880 فدان.