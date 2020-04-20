شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للبحوث": دواء أفيجان يحتاج أسبوعين فقط لإثبات نجاحه بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، إن دواء أفيجان أثبت نجاحه في التجارب المعملية، أما التجارب السريرية مازالت تحتاج أسبوعين.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " الذي يقدمة الإعلامي سيد علي والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن النتائج المعملية مبشرة جدا لدواء أفيجان.

Advertisements

وأشار رئيس المركز القومى للبحوث، إلى أن التجارب السريرية ستتم بالتعاون مع جامعة عين شمس تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الطبية، إن هناك تجارب تجرى على عقار أفيجان، وهو دواء تم تداوله منذ عام 2014 وكان يستخدم في علاج الأنفلونزا العادية، وأن الصين استخدمته في الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا، وكان له نتائج إيجابية في مدة تحول الحالة من إيجابية إلى سلبية، وقلل من شدة أعراض المرض على الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الطبية، إلى أنه لا يوجد دواء ولا تطعيم لهذا الفيروس.