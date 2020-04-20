"كلنا واحد".. تفاصيل مبادرة شبابية في البدرشين ضد جشع التجار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

دشن شباب قرية "أبورجوان" القبلي التابعة لمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، مبادرة، لتوفير السلع الغذائية والخضروات للأهالي بأسعار مخفضة، لمواجهة جشع التجار المتسغلين لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وخلال المبادرة يقوم الشباب بالدفع بعدد من السلع لتجوب الشوارع على وسائل نقل صغيرة متنقلة داخل القرية، لتوصيل الطلبات حتى المنازل، وذلك للتيسير علي المواطنين ومنعا للتكدسات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار أحمد فرجاني علاوة، مهندس وأحد منسقي المبادرة، إلى أن الأمر أجبر التجار على تخفيض الأسعار وعدم المغالاة تماشيًا مع أسعار المباردرة، خاصة بعد انتشار سيارات وتروسيكلات المبادرة في كافة أرجاء القرية وتفاعل الأهالي معها بصورة واضحة.

وأشار فرجاني، لمصراوي، إلى أن مسؤولي المبادرة الشبابية نسقوا مع تجار اللحوم وجزارين القرية على بيع اللحوم بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن معظمهم استجابوا ووصل سعر كيلو اللحة الصغيرة في القرية لـ90 جنيها، بعدما وصلت لـ120، واللحوم الكبيرة انخفض سعرها حتى 70 جنيه للكيلو.

وأوضح أن المبادرة تعمل في الوقت الحالي على المناطق الأشد احتياجا لتوفير السلع لها بأسعار مناسبة ولحمايتهم من استغلال التجار للموقف الراهن والمغالاة في الأسعار.

وتعمل المبادرة أيضًا على مجالات أخرى بخلاف توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة، منها حملات تعقيم كافة شوارع القرية بما فيها المدارس المتواجدة بها، ومكتب البريد ومناطق الخدمات.

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كما يجري العمل على التوعية بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه من خلال التوعية عبر الأطباء من أهالي القرية في العيادات الخاصة بهم وغيرها من طرق التواصل الأخرى مع المواطنين.

وأشار إلى أن كافة الأموال التي تصرف وصرفت خلال عمل المبادرة، من فرق أسعار بعملية في عملية شراء السلع، أو أدوات التعقيم وغريهما، جميعها بالجهود الذتية من الشباب بالمبادرة إلى جانب بعض الجميعات الأهلية الموجودة.

وقال الدكتور رضا محب، أحد منسقي المبادرة، إن الفكرة بدأت بعد تفشي الفيروس وبدء ظهور حالات إيجابية في مصر، وبدء اتخاذ الدولة إجراءات الاحتراز من الفيروس ومنها غلق الأسواق، حيث بدأ بعض التجار في التسابق لرفع الأسعار مستغلين الظرف الراهن.

وأشار محب، لمصراوي، إلى أنه تم نشر فيديوهات توعوية لأطباء القرية لأنهم مصدر ثقة بالنسبة لأهالي القرية.

كما تم نشر بوسترات توعوية، والاعتماد على السوشيال ميديا بشكل كبير في ظل البقاء في المنازل.

وتابع: بنجهز حاليا كراسة توعوية ملونة للأطفال سيتم توزيعها لأي حد عايز.. هنطبع جزء ويتم توزيعه مجانًا على الأطفال.

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