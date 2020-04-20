وزير الأوقاف يتناول قضايا القرآن في برنامج رمضاني على التلفزيون والإذاعة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برنامج "في رحاب القرآن الكريم"، على قنوات التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم يوميًا في رمضان.

ويجمع البرنامج بين مقدمة قرآنية بصوت المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، حول موضوع كل حلقة على حدة، والتناول الموضوعي لإحدى القضايا الموضوعية في رحاب القرآن الكريم في أسلوب عصري ميسر، و تختم كل حلقة بابتهالات مختارة من ابتهالات للشيخ سيد النقشبندي، للمخرجة عبير الليثي.

ومن ناحيته، وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التقدير للتلفزيون المصري والهيئة الوطنية للإعلام، كاشفًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا مواعيد إذاعة البرنامج على شاشات التلفزيون والإذاعة المصرية.