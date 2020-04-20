"الإياتا" و"ITF": الدعم الحكومي ضروري لحماية شركات الطيران من أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

دعا الاتحادان الدولي لعمال النقل (ITF) والدولي للنقل الجوي (الإياتا) إلى دعم الحكومات لصناعة الطيران، لحماية الوظائف وضمان الحفاظ على الخدمات الجوية، في ظل الوضع الاقتصادي الذي يواجه صناعة الطيران، وانخفاض الطلب على السفر جوًا بنسبة 80%، بينما تواجه الشركات أزمة سيولة تهدد بقاء 25 مليون وظيفة، تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع، بما في ذلك وظائف قطاعي السياحة والضيافة بسبب أزمة "كورونا".

وقال الاتحادان في بيان صحفي مشترك، اليوم الاثنين، إنه لابد من تدخل الحكومات لمساعدة الصناعة وإعادة التشغيل بسرعة من خلال تكييف اللوائح ورفع قيود السفر بطريقة يمكن التنبؤ بها وتتسم بالكفاءة، ويتم التنسيق بعناية بين جميع الأطراف لضمان العمل المنسق والفعال لحماية سلامة الركاب والطاقم، وتقديم الدعم المالي والتنظيمي الفوري لشركات الطيران، للحفاظ على استدامة الشروط والأحكام لعمال النقل الجوي.

أشار الاتحادان إلى مساهمة صناعة الطيران في المساعدة على التخفيف من أزمة انتشار فيروس كورونا من خلال إبقاء سلاسل التوريد مفتوحة، وإعادة المواطنين إلى وطنهم من خلال رحلات الإخلاء، وشحن مساعدة الخدمات الطبية لمكافحة الفيروس، وأضافا أن الخطوط الجوية تواجه حاليًا الفترة الأكثر حرجًا في تاريخها.