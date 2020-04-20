"العثور على جثة مدرس وحبس عصابة الإتجار بالأعضاء البشرية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تعاملات بالملايين.. حبس طالب جامعي بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

أمرت النيابة العامة، بحبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

"موس في يديه ومنوم بجواره".. العثور على جثة مدرس داخل شقته بمنشأة القناطر

انتقلت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد رفعت خليفة، لمعاينة جثة مدرس عثر عليه مذبوحا داخل منزله بمنشأة القناطر؛ للقوف على ملابسات الحادث.

الأمن الاقتصادي: ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك

الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة.

"الكُلى بـ 15 ألف".. تجديد حبس عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية 15 يومًا

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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطل وربة منزل وطبيبة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأعضاء البشرية

بالقاهرة.

"إلحقني يا أحمد.. أنا دبحت مراتي".. تفاصيل مقتل "سهير" على يد زوجها بالقليوبية

شعر عماد بارتياح شديد بعد المشقة التي وجدها، لإعادة زوجته "سهير" لمنزله، بعد غياب 4 أشهر بسبب خلافات زوجية؛ أخذ يداعبها ويمازحها. فجأة وبعد أقل من

ساعة، أخذ عماد يعاتب زوجته على سبب تركها المنزل، واحتد النقاش بينهما، فاعتدى عليها بسكين حتى فارقت الحياة.

"ضربها بعصى خشبية".. تجديد حبس عامل قتل ابنته في حلوان

جدد قاضي المعارضات، حبس عامل قتل ابنته بمساعدة نجله في منطقة حلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وحسب التحقيقات، فإن الأب ونجله قيدا المجني عليها "ا. م" طالبة، لاعتيادها على المبيت عدة أيام خارج المنزل دون إذن والدها.

اليوم.. إغلاق الكورنيش في المحافظات واستثناء القاهرة والجيزة وأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية، عن إغلاق طرق كورنيش النيل، وعدم السماح انتظار السيارات بها في المحافظات كافة، اليوم الإثنين، مع توفير المسارات البديلة.