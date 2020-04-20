غلق وتشميع 3 محلات ومقهى في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أغلقت قوات الشرطة 3 محلات تجارية ومقهى وورشة لأعمال ألومنتال بحي الطالبية؛ خالف أصحابها قرار الحظر الصادر من مجلس الوزارء. وشنت شرطة المرافق تنسيقا مع حي الطالبية حملة مكبرة شملت شوارع (عز الدين عمر - سهل حمزة - ترسا)، أسفرت عن غلق وتشميع 3 محال ومقهى لتقديم المشروبات الساخنة وورشة. وتحفظت القوات على المضبوطات، وإيداعها مخازن الحي، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

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