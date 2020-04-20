حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهم "م. س"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالتجمع.

وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام "م. س"، بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، بقصد الإتجار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط؛ أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.