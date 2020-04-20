شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تسهيل إجراءات تصدير المنتجات المصرية إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد قيام دولة الكويت بتسهيل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها.

ويقول العطار انه كان يتم احتجاز كافة الشحنات المصريه في الموانئ الكويتية وتحليلها قبل الإفراج النهائى عنها مما أثر بالسلب على صادراتنا إلى الكويت خلال عامي 2018- 2019.

وقد قاد الحجر الزراعي المصري جولة طويلة من المفاوضات الفنية مع الجانب الكويتي وكان أخرها قيام د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري بعمل زياره إلى دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوي ضم رئيس المجلس التصديري ورئيس التمثيل التجاري بالكويت انتهت بإلغاء قرار تشديد الرقابة على الصادرات الزراعيه المصرية

جدير بالذكر إن هذا القرار سوف يساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الصادرات من أجل دعم الاحتياط النقدي المصري.

وتجدر الاشاره إلى الدور الكبير الذي قام به المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومكتب التمثيل التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت من جهود للتنسيق لاتمام هذه الزياره والنجاح في رفع التشديد المفروض.

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