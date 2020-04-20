شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون بإضافة الأطباء والممرضين إلى صندوق شهداء العمليات الإرهابية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس على توقيع أكثر من 60 نائباً لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وإضافة الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا.

وقال النائب في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بمشروع تعديل القانون، غدا الثلاثاء، قبل الجلسة العامة، للأمانة العامة لمجلس النواب وللدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.

وأضاف النائب أن المذكرة الإيضاحية المقدمه منه تشمل: «أن الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة هم جنود هذه المعركة التي تخوضها مصر لمحاصرة عدوى فيروس كورونا بكل السبل، وواجب على كل طبيب أن يؤدي دوره على الوجه الأمثل، فلابد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس في أزمة كورونا، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لنا في مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقهم».

وتابع: «أن دور الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، لذلك كان لابد من إضافة هؤلاء الأبطال لهذا القانون».

وأكد «لذا نقترح إضافة جمله وتعجيل القانون والقائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى في صدر القانون، لأن دورهم لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب».

ولفت: «كما قمنا بإضافة تعريف القائمين على مواجهه الجوائح والأوبئة الفيروسية كالآتي: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين على مواجهه الجوائح والأوبئة».

وينص مشروع القانون على الآتي :

مشروع قانون

في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولي)

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تضاف جمله والقائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى لتكون نصها كالآتي:

المادة الأولى :

تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى، والمتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرفق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.

(المادة الثانية)

يضاف التعريف الآتي للمادة (1) نصها التالي :

11- القائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين على مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.