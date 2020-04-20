شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنيل شيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس والأجهزة الأمنية بالمدينة، حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية على طريق مصر أسيوط السريع بنطاق قرية منيل شيحه بمركز ومدينة أبوالنمرس، حيث تمت إزالة مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجه نائب المحافظ على المرور بصفه دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين، وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.