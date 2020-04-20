شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: لا يوجد أي مخالفات في جميع المحافظات بشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدق باسم وزارة التنمية المحلية، إنه لا يوجد أي مخالفات في جميع المحافظات، وكان هناك حالة من النضج والوعي، متابعًا: «نجحنا في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أنه كان هناك تواجد مستمر للقيادات التنفيذية بالتعاون مع أجهزة الأمن، وأنه كان هناك التزامًا كاملًا للمواطنين اليوم، وكان هناك تواصل على مدار الساعة أولًا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بمجلس الوزراء.
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