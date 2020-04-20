شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور 11حالة إيجابية.. محافظ المنوفية يوجه بتطهير قريتين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتطهير وتعقيم قريتي كفر بلمشط، وبرهيم بمركز ومدينة منوف، وذلك عقب ظهور 11حالة إيجابية بفيروس كورونا بالقريتين.

وأكد محافظ المنوفية، أنه تم فرض عزل جزئي بالقريتين على بيوت وشوارع المصابين والمخالطين لهم، موجها المواطنين بضرورة الالتزام بالجلوس في منازلهم، بالمنازل، مشيرا إلى أن هناك نحو35 منطقة عزل جزئي بقرى ومراكز المحافظة، وأنه لم يتم فرض حجر صحي على أي منطقة بالكامل في كافة أرجاء المحافظة.

محافظ المنوفية يوجه بتطهير قريتي" بلمشط وبرهيم"

محافظ المنوفية يوجه بتطهير قريتي" بلمشط وبرهيم"

محافظ المنوفية يوجه بتطهير قريتي" بلمشط وبرهيم"

محافظ المنوفية يوجه بتطهير قريتي" بلمشط وبرهيم"

محافظ المنوفية يوجه بتطهير قريتي" بلمشط وبرهيم"