شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة»: الشركات خالفت قرار الحكومة بتحديد سعر لتر الكحول للمستهلك بـ٥٥ جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية عن عدم التزام شركات قطاع الأعمال أو الخاص بقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المتعلقة بالمطهرات بأنواعها المختلفة.

وقال الدكتور حاتم البدوي، أمين عام الشعبة، لـ«المصري اليوم»، إن قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية، حدد سعر لتر الكحول للمستهلك ب٥٥ جنيها، بينما خالفت جميع الشركات هذا القرار، وأصدرت عروض أسعار بيع الكحول بـ ١٠٠ جنيه للجملة، سواء الصيدلي أو الشركات.

وأكد البدوي أن جميع الصيدليات تقريبا توقفت عن بيع مثل هذه المنتجات بسبب تضارب الأسعار والغش، في حين أنه للأسف تباع حاليًا على الأرصفة، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بتحدبد الشركات التي تبيع هذه المنتجات التي تعد استراتيجية في ظل جائحة كورونا ملتزمة بقراره الذي أصدره بتحديد أسعارها، ولكن للأسف لم تلتزم أي شركة به.

وتابع البدوي أن قرار رئيس مجلس الوزراء قرار صائب بنسبة ١٠٠% ولكن عدم الالتزام به جعله كأن لم يكن، في حين أن مثل هذه القرارات هامة جدا في الظرف الذي يعيشه العالم كله لمنع الاحتكار والاستغلال.

وتعجب من أن تضارب الأسعار جاء من الحكومة نفسها فماذا يفعل الصيدلي وسط هذا التضارب الغير مبرر، والأسعار المبالغ فيها.

وتعهد أمين عام شعبة الصيادلة ببيع سعر الكحول في الصيدليات بدون مكسب، مساهمة من أصحاب الصيدليات في الأزمة الراهنة، بشرط توفير كحول أمن وغير مغشوش والأسعار التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء.

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وطالب البدوي أجهزة الدولة المعنية بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، والضرب بيد من حديد على الشركات أو الجهات المخالفة وتوقيع عقوبات رادعة عليها حفاظا على توفير هذه السلع الحيوية في ظل أزمة الوباء الحالية.