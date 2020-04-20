شكرا لقرائتكم خبر عن أكلهم «جُمار» ومياههم ساخنة.. قصة واحة في مطروح لا يصلها كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر واحة الجارة من أصغر الواحات في مصر، وتقع في الجنوب الغربي، وهي تُعد بحكم طبيعتها وجغرافيتها معزولة ضد فيروس كورونا.

لا يمكن الوصول إلى الواحة إلا عن طريق واحد من مرسى مطروح، يبلغ طوله ٣٠٠ كيلو متر، وتم مؤخرا استحداث طريق آخر يربط الجارة بواحة سيوة، بطول حوالي ١٢٠ كيلو متر، فأصبح لها طريقان للوصول إليها.

وتعتبر واحة الجارة معزولة ذاتيا، وطوال الوقت في حجر صحي من صنع الخالق، ما جعل أهلها بعيدين كل البعد عن الإصابة بفيروس كورونا، الذي يحصد يوميا المئات ما بين مصابين ومتوفين، وبالإضافة إلى طبيعتها، نجد أهل الواحة لا يحبون التنقل أو الخروج من واحتهم، ويناوبون شخصا منهم كل عدة أيام للنزول إلى سيوة أو إلى مدينة مرسى مطروح لشراء ما يحتاجون والعودة إلى الواحة، ولذا لا ينتقلون خارج واحتهم إلا للضرورة فقط.

لا يوجد على أرض واحة الجارة أو كما يطلقون عليها «جارة أم الصغير» إلا حوالي ١٥٠ بيتا فقط، على مساحة شاسعة من الفدادين الزراعية، مما أهلها لتكون حجر صحي طبيعي، فضلا عن تطبيق أهلها التباعد في المسافات حرفيًا فيما بين المنازل على هذه المساحة الشاسعة.

يصل عدد سكان الواحة من 500 إلى 600 فرد، يسكنون في حوالي 150 منزلا من مادة «الكرشيف»، والتي تُصنع من الطمي المخلوط بالملح، ويعيشون على مساحة حوالي ١٢٠ فدانًا، يتم زراعتها بالبلح والزيتون.

رغم الطبيعة الخلابة والهدوء الذي يعيش فيه أهل الواحة، إلا أن ضيوفها قليلون، والزيارات إليها نادرة، باستثاء الزيارة السنوية التي يقدم فيها مسؤولو محافظة مرسى مطروح منحة رئيس الجمهورية للأهالي، قبل دخول شهر رمضان الكريم من كل عام، والزيارة الأخرى للمحافظ.

ومن أهم معالم الواحة عيون المياه الغزيرة عالية الملوحة، والتي عُرِفت بها منذ عهد الرومان، ومنها عين المياه الساخنة «كيفار»، والتي تصل درجة حرارتها إلى 70 درجة مئوية، ويتم تحويل مياهها إلى أحواض تبريد لتستخدم بغد ذلك في أعمال الزراعة واستهلاك الأهالي، كما يوجد بالقرية آثار قديمة أعلى الجبل المتاخم للواحة، وسوق تُعرض به منتجات أهلها من المشغولات اليدوية.

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ومن أكلات أهل القرية المميزة «الأقروز»، وهو جُمار النخل، ويُقدّم كهدية تقليدية لأهمّ الضيوف القادمين الواحة.

واحة الجارة بمرسى مطروح

واحة الجارة بمرسى مطروح

واحة الجارة بمرسى مطروح

واحة الجارة بمرسى مطروح

واحة الجارة بمرسى مطروح

واحة الجارة بمرسى مطروح

واحة الجارة بمرسى مطروح