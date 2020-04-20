شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان يكشف عن الإجراءات الاحترازية داخل مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه تقرر عودة جلسات مجلس النواب غدا بعد فترة توقف دامت 42 يوم، موضحا أنه من الصعب تعطيل المؤسسة التشريعية، حيث هناك احتياج إلى موافقة المجلس على عدد من القرارات لتيسير العمل.
وأشار «وهدان»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أنهم إتخذوا عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المجلس، حيث تقرر عقد اللجنة العامة في قاعة الشورى وهي قاعة كبيرة.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أنه تم تحديد مسافات آمنة بين النواب داخل اللجنة، حيث تصل المسافة بين كل نائب ونائب مترا، فضلا عن توفير بوابات تعقيم.
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